Директора одной из школ Мордовии оштрафовали за нарушение трудового законодательства

В Теньгушевском районе директора школы оштрафовали за нарушение трудового законодательства.

Недавно в прокуратуру указанного района обратилась гражданка, ранее работавшая в МБОУ «Теньгушевская СОШ» поваром. 29 июня текущего года женщина была уволена по причине ликвидации обособленного структурного подразделения «Красноярская НОШ» МБОУ «Теньгушевская СОШ». Выходное пособие в размере среднего месячного заработка гражданке выплачено не было, что является нарушением трудового законодательства.

По постановлению прокуратуры в отношении директора МБОУ «Теньгушевская СОШ» была избрана мера наказания в виде штрафа.

В настоящее время нарушения законодательства устранены.

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Источник: prokrm.ru