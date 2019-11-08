Директора одной из школ Мордовии оштрафовали за нарушение трудового законодательства

В Теньгушевском районе директора школы оштрафовали за нарушение трудового законодательства.
Недавно в прокуратуру указанного района обратилась гражданка, ранее работавшая в МБОУ «Теньгушевская СОШ» поваром. 29 июня текущего года женщина была уволена по причине ликвидации обособленного структурного подразделения «Красноярская НОШ» МБОУ «Теньгушевская СОШ». Выходное пособие в размере среднего месячного заработка гражданке выплачено не было, что является нарушением трудового законодательства.
По постановлению прокуратуры в отношении директора МБОУ «Теньгушевская СОШ» была избрана мера наказания в виде штрафа.
В настоящее время нарушения законодательства устранены.
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Источник: prokrm.ru