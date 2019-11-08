Руководство одного из предприятий Саранска погасило задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры

В Саранске после вмешательства прокуратуры одного из местных предприятий полностью погасило задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что 773 работника МП «Горэлектротранс» не получили зарплату за сентябрь. Сумма задолженности по заработной плате составила 12,7 млн рублей.

Директору указанного предприятия было внесено представление об устранении нарушения закона с требованием погашения задолженности. Кроме того, данный гражданин был привлечен к административной ответственности.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru