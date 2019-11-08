Прокуратура Мордовии оспорила сделку по передаче в аренду муниципального имущества

В Мордовии прокуратура оспорила в арбитражном суде сделку по передаче в аренду муниципального имущества.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрацией Краснопресненского сельского поселения Ковылкинского района вопреки требованиям законодательства о защите конкуренции индивидуальному предпринимателю для использования было передано находящееся в муниципальной собственности нежилое помещение без проведения торгов, по причине чего были нарушены права других хозяйствующих субъектов на использование муниципального имущества на законных основаниях.

Незаконная сделка была оспорена в целях недопущения ограничения конкуренции и восстановления нарушенных прав лиц, которые могли бы претендовать на право пользования муниципальным имуществом.

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Источник: prokrm.ru