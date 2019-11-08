Прокуратура Дубенского района выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства

В Дубенском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в убойном пункте сельскохозяйственного кооператива «Луч» отсутствуют герметичные емкости для сбора биоотходов. Непищевые отходы собираются в открытую тележку, а не в специальную тару, окрашенную в цвет, отличный от окраски другого оборудования и имеющую специальную маркировку.

Также было обнаружено отсутствие специальных промаркированных емкостей для мойки и дезинфекции фартуков и нарукавников работников. Средства для проведения дезинфекции, а также моющие и чистящие средства, применяемые на убойном пункте, хранятся в помещении совместно с уборочным инвентарем и производственным оборудованием.

На момент проверки не были представлены акты дезинфекции помещений и оборудования.

Председателю сельскохозяйственного кооператива было внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, одно должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Читайте также о том, что житель Зубово-Полянского района подозревается в краже денег с банковской карты знакомого.

Источник: prokrm.ru