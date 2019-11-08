В Кочкуровском районе два предпринимателя нарушили трудовое законодательство

В Кочкуровском районе двух предпринимателей привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что двумя индивидуальными предпринимателями нарушаются установленные сроки выплаты заработной платы работникам, предусмотренные трудовым кодексом.

Кроме того, упомянутыми предпринимателями не была утверждена форма расчетного листка, по причине работникам они не выдаются. Данными работодателями также не производится индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

В отношении предпринимателей были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru