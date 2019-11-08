Прокуратура Лямбирского района требует заблокировать сайты по продаже документов

Прокуратура Лямбирского района требует ограничить доступ к сайтам, на которых размещается противозаконная информация.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было выявлено несколько сайтов, на которых размещается информация о продаже документов и бланков, отнесенных федеральным законодательством к официальным. На данных сайтах приведены конкретные расценки для приобретения документов, банковских карт и фальшивых денежных знаков.

Прокуратурой Лямбирского района в суд было направлено три административных исковых заявления о признании информации, размещенной на упомянутых сайтах, запрещенной к распространению.

Требования прокуратуры были удовлетворены судом.

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Источник: prokrm.ru