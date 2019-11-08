В Саранске проведут консультирование по услугам такси и каршеринга

В Саранске в скором времени пройдет консультирование по услугам такси и каршеринга.

Консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» в период с 11 по 25 ноября будет проводить тематическое консультирование по услугам такси и каршеринга.

Горожане смогут получить бесплатные консультации по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах, которая называется каршеринг.

Консультацию можно будет получить по следующему адресу: ул. Дальняя, д. №1А, корпус №2, кабинет №241.

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Источник: adm-saransk.ru