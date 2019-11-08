Два несовершеннолетних жителя Саранска подозреваются в краже средств контрацепции

В Саранске два подростка подозреваются в похищении средств контрацепции из аптеки.

На днях два несовершеннолетних жителя Саранска 2003 года рождения, находясь в одной из аптек города, похитили средства контрацепции стоимостью более 1,2 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки стражи порядка установили личности предполагаемых похитителей.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Несовершеннолетние горожане будут поставлены на профилактический учет в ПДН.

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Источник: 13.мвд.рф