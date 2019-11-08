В Торбеевском районе была задержана женщина, повторно севшая за руль автомобиля в состоянии опьянения

В Торбеевском районе сотрудниками Госавтоинспекции была задержана женщина, которая повторно села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 7 ноября в селе Никольское указанного района инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» возле дома №28, расположенного по адресу – улица Центральная, остановили автомобиль марки «Рено», за рулем которого находилась 44-летняя гражданка, пребывавшая в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее указанная женщина уже привлекалась к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф