В Саранске столкнулись два автомобиля

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Указанное происшествие произошло вечером 7 ноября. Недалеко от дома №15, который расположен по адресу – улица Строительная, не смогли поделить дорогу два автомобиля.

По предварительной информации, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

В ликвидации последствий столкновения транспортных средств принимали участие сотрудники МЧС.

Причина данного происшествия пока что устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru