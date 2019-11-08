В Саранске столкнулись два автомобиля

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Указанное происшествие произошло вечером 7 ноября. Недалеко от дома №15, который расположен по адресу – улица Строительная, не смогли поделить дорогу два автомобиля.
По предварительной информации, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.
В ликвидации последствий столкновения транспортных средств принимали участие сотрудники МЧС.
Причина данного происшествия пока что устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru