В Мордовии зарплаты медиков оказались самыми низкими в ПФО

Зарплаты медицинских работников в Мордовии являются самыми низкими в Приволжском федеральном округе.

В Мордовии средний размер заработной платы врачей составляет 49,5 тыс. рублей, у среднего медперсонала – 24,8 тыс. рублей, у младшего – 24,5 тыс. рублей. Это означает, что зарплата среднестатистического доктора в республике на 10 тыс. рублей меньше, чем в среднем по округу.

Медсестры и санитарки в Мордовии получают зарплату, которая примерно на 5 тыс. рублей меньше, нежели в остальных регионах Приволжского федерального округа.

Министерство здравоохранения Мордовии уже разрабатывает дорожную карту по повышению оплаты труда, но какие-либо подробности по этому поводу пока что отсутствуют.

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Источник: info-rm.com