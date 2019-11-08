В Теньгушево в результате ДТП погибли две девушки

В Теньгушево произошло ДТП, в результате которого погибли две девушки.

Трагическое происшествие произошло в ночь на 8 ноября на улице Ленина. По предварительной информации, 20-летняя гражданка, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», проявив невнимательность, допустила съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

От полученных телесных повреждений девушка, управлявшая легковушкой, и её 28-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Источник: гибдд.рф