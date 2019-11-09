Ученые Мордовии работают над созданием катализаторов для получения водорода

В Мордовии ученые работают над созданием новых катализаторов для получения водорода.

Аспирантка Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева Оксана Черняева и её научный руководитель, которым является заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии Александр Долганов, в настоящее время работают над созданием уникальных безметальных электрокаталитических систем процесса получения молекулярного водорода.

Ученые убеждены в том, что созданные их силами катализаторы будут дешевле и эффективнее платины, а также уверены, что новая методология в построении безметальных катализаторов будет пользоваться спросом в научном сообществе.

Российский фонд фундаментальных исследований в течение трех ближайших лет предоставит ученым из Мордовии финансовую поддержку, общий размер денежных поступлений составит 1,2 млн рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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