В Мордовии выросла продолжительность жизни

В Мордовии средний показатель продолжительности жизни вырос до 73,7 года.

В настоящее время по показателю продолжительности жизни Мордовия занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа.

Глава Мордовии Владимир Волков говорит о том, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в регионе увеличится до 80 лет.

Указанные показатели будут достигнуты посредством решения проблемных вопросов в сфере здравоохранения. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» Мордовии будут выделены денежные средства в сумме 8 млрд рублей. Данные финансовые поступления будут направлены на улучшение работы по оказанию первичной медицинской помощи, а также лечению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Районные поликлиники и дневные стационары будут отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Кроме того, руководство региона планирует улучшить положение дел в сфере детской медицины.

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Источник: mordovmedia.ru