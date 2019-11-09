В Мордовии вырастет размер страховых пенсий

В Мордовии со следующего года увеличится размер страховых пенсий.

Повышение размера пенсий коснется пенсионеров, которые получают выплаты по старости, инвалидности или по причине потери кормильца. Стоит отметить, что в данном случае речь идет о тех получателях пенсий, которые не работают.

Размер страховых пенсий с 1 января следующего года увеличится на 6,6%. Прибавка станет возможной благодаря индексации стоимости одного пенсионного балла, которая увеличится с 87 рублей и 24 копеек до 93 рублей.

Размер фиксированной выплаты увеличится с 5,33 тыс. до 5,68 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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