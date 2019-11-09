В Мордовии объявили срочный сбор средств на корм для бездомных собак

В Мордовии был объявлен срочный сбор денежных средств на покупку корма для бездомных собак.

В данном случае речь идет о тех бездомных собаках, которые содержатся в вольере, расположенном в селе Владимировка. Сейчас в данном вольере проживают полтора десятка животных. Многие собаки болеют, по причине чего вопрос питания для них имеет особо важное значение.

Волонтер Татьяна Хомякова говорит о том, что по причине похолодания расход мяса существенно увеличился, поскольку для животных варят каши и бульоны.

Перечислить финансовую помощь можно на следующую карту Сбербанка: 4817 7601 1106 2703.

По информации «Известий Мордовии».

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