В Мордовии объявили срочный сбор средств на корм для бездомных собак

В Мордовии был объявлен срочный сбор денежных средств на покупку корма для бездомных собак.
В данном случае речь идет о тех бездомных собаках, которые содержатся в вольере, расположенном в селе Владимировка. Сейчас в данном вольере проживают полтора десятка животных. Многие собаки болеют, по причине чего вопрос питания для них имеет особо важное значение.
Волонтер Татьяна Хомякова говорит о том, что по причине похолодания расход мяса существенно увеличился, поскольку для животных варят каши и бульоны.
Перечислить финансовую помощь можно на следующую карту Сбербанка: 4817 7601 1106 2703.
По информации «Известий Мордовии».
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