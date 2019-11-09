Полицейские уличили нескольких жителей Мордовии в фиктивной регистрации граждан

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов зафиксировали несколько фактов фиктивной регистрации граждан.

В августе прошлого года 49-летняя жительница Зубово-Полянского района фиктивно прописала в принадлежащем ей доме, расположенном в посёлке Потьма, гражданина Таджикистана 2005 года рождения. Местонахождение иностранца в настоящее время устанавливается. Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

29-летний житель села Дубенки в конце октября текущего года фиктивно прописал в своем доме, который расположен на территории населенного пункта Турдаково, восьмерых граждан Узбекистана 1968, 1970, 1978, 1980, 1990, 1994 и 2015 годов рождения. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Жительница Саранска в июле нынешнего года фиктивно прописала в принадлежащем ей доме, расположенном в Ромодановском районе, двух граждан России, которые фактически проживают в Саранске. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф