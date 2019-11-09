В Теньгушевском районе создали новый отряд юных инспекторов дорожного движения

В Теньгушевском районе был создан новый отряд юных инспекторов дорожного движения.

В МБОУ «Такушевская СОШ» состоялась торжественная церемония посвящения школьников в члены нового отряда юных инспекторов дорожного движения. В данном мероприятии принял участие начальник ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» Олег Елисейкин.

Школьники подготовили концертную программу. Дети исполнили песни и стихи по тематике безопасности дорожного движения. Кроме того, школьники приняли участие в викторине на знание ПДД.

В завершении мероприятия юные инспекторы дорожного движения произнесли клятву членов ЮИД.

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Источник: 13.мвд.рф