Гимнасты из Мордовии успешно выступили на соревнованиях в Пензе

Спортсмены из Мордовии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике под названием «Сурская осень».

Указанные соревнования проходили в период с 5 по 8 ноября в Пензе. Мордовию на данных состязаниях представляли спортсмены СШОР по спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева.

Представители Мордовии продемонстрировали хорошие результаты. В личном многоборье Кузьмичева Ксения заняла третье место, а также в финале отдельных видов многоборья стала победительницей в вольных упражнениях, завоевала серебряные медали в упражнениях на брусьях и на бревне.

Щипакина Анастасия завоевала бронзовую медаль в упражнении на брусьях и серебряную в упражнении на бревне. Андронов Никита стал серебряным призером в упражнении конь-махи и получил бронзовую медаль в упражнении на параллельных брусьях.

Степашкин Никита завоевал бронзовую медаль в упражнении конь-махи. Коршев Вадим получил золотую медаль в упражнении на параллельных брусьях.

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Источник: mordovia-sport.ru