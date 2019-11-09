В Саранске горела бесхозная постройка

В Саранске произошло возгорание бесхозного строения.
Днём 8 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фурманова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №38, расположенного по указанному адресу, горит бесхозное строение. Пламя распространилось на площади 7 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru