В Саранске горела бесхозная постройка

В Саранске произошло возгорание бесхозного строения.

Днём 8 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фурманова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №38, расположенного по указанному адресу, горит бесхозное строение. Пламя распространилось на площади 7 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru