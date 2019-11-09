Гороскоп на 10 ноября: Овнам следует разобраться в себе, Близнецов зовет искусство, а Девам нужно ближе познакомиться с компьютерами

Овен

В этот день Овны могут увидеть приятеля или знакомого в новом, романтическом свете. Однако звезды предупреждают, что это лишь иллюзия, а истинная причина появления романтики скрывается внутри вас.

Телец

Отличный день для Тельцов, чтобы расширить границы своих познаний. Почитайте интересную книгу, посмотрите познавательный фильм или найдите нечто подобное в Сети.

Близнецы

Близнецы захотят узнать нечто новое из области искусств. Сходите в театр, посетите галерею или художественную выставку, послушайте концерт.

Рак

В этот день у Раков может возникнуть непреодолимое желание узнать все о своих предках. В Интернете теперь есть масса исторических сведений, но не стоит забывать и об архивах, которые еще не оцифровали.

Лев

Даже если полученные Львами в этот день новые знания покажутся непонятными, не стоит жалеть о потраченном времени, так как осознание придет позже, а с ним и понимание того, как лучше использовать полученные сведения.

Дева

Звезды советуют Девам расширить их познания в области компьютеров, для чего следует пригласить в гости знакомого или приятеля, знающего вопрос. Возможно, вас заинтересует графика или анимация.

Весы

Для Весов весьма вероятны два сценария. В первом они случайно разглядят в знакомом будущего романтического избранника, во втором – старая любовь сама заглянет к вам в гости.

Скорпион

Скорпионов в этот день посетит муза, которая нашепчет стихи или напоет интересный мотив. В любом случае, это стоит запомнить или записать, а воспользоваться подарком можно будет позже.

Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов об опасности – за романтическую влюбленность они могут воспринять желание помочь человеку, оказавшемуся в трудном положении. Рассмотрите ситуацию со всех сторон и не торопитесь с действиями.

Козерог

В этот день может раскрыться ваша творческая сторона, жаждущая новых знаний, Козероги. Вы можете встретить человека, близкого к искусству, к примеру, известного актера.

Водолей

Усталость Водолеев говорит об их недавней чрезмерной физической активности, но ваш мозг все еще дееспособен, как и раньше, поэтому займитесь самообучением, читайте, смотрите познавательные фильмы.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам записать свои сны в этот день, поскольку в них может крыться подсказка к решению многих насущных проблем.

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