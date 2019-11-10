78-летняя жительница Мордовии скончалась в результате отравления угарным газом

В Мордовии 78-летняя пенсионерка скончалась по причине отравления угарным газом.

Несколько дней назад в одном из жилых домов Кочкурово был обнаружен труп 78-летней гражданки. В настоящее время известно, что на протяжении длительного периода времени женщина не выходила на связь со своими родственниками, по причине чего последние решили её навестить. Войдя в дом, родные обнаружили труп пенсионерки.

Соседи скончавшейся гражданки утверждают, что причиной её смерти стало отравление угарным газом.

В настоящее время стражи порядка занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

По информации «Известий Мордовии».

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