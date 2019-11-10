Мэр Саранска проинспектировал городские строительные объекты

9 ноября глава администрации Саранска Пётр Тултаев проинспектировал городские строительные объекты и определил место для размещения катка в ЖК «Юбилейный».

В первую очередь градоначальник посетил строящиеся детские сады на улице Титова, а также в посёлках Луховка и Ялга. Данные объекты находятся под личным контролем мэра.

Затем Пётр Тултаев посетил бульвар братьев Веденяпиных. Горожане в социальных сетях весьма активно обсуждают ход работ по данному адресу. Глава городской администрации отметил, что жители Саранска делают справедливые замечания, которые подрядчик должен учитывать. В настоящее время на данном объекте уложен новый слой асфальтобетона. Также недавно здесь было установлено наружное освещение и лавочки. В ближайшее время подрядная организация приступит к монтажу малых архитектурных форм и нового остановочного павильона со стороны улицы Веселовского. Все работы по благоустройству бульвара братьев Веденяпиных завершатся до конца ноября.

После этого Пётр Тултаев прибыл в 4-й микрорайон жилого комплекса «Юбилейный». Здесь имеют место споры относительно проекта продолжения проспекта Российской Армии. Специалисты ООО «Проект Сити» представили различные варианты. Глава городской администрации заявил о необходимости провести встречу с проектировщиками и застройщиками, дабы обсудить сложившуюся ситуацию. Также мэр сообщил, что вариант продолжения проспекта Российской Армии выберут горожане в ходе голосования.

Кроме того, Пётр Тултаев сообщил о том, что на улице Кочкуровской появится каток. Ранее с данной инициативой выступили горожане. Здесь разместится каток шириной в 20 м и длиной в 40 м.

Затем градоначальник посетил мосты на Северо-Восточном шоссе. В настоящее время готовность моста №1 составляет 95%. На данном объекте ведутся работы по укладке финишного слоя асфальтобетонного покрытия. На втором мосту идет монтаж балок и продолжается бетонирование швов. Третий мост находится в стадии демонтажа. Ожидается, что движение по Северо-Восточному шоссе будет восстановлено весной следующего года.

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Источник: adm-saransk.ru