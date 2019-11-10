В Мордовии пройдет второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Мордовии стартует второй этап всероссийской антинаркотической акции под названием «Сообщи, где торгуют смертью».

Второй этап указанной акции будет проводиться на территории региона в период с 11 по 22 ноября. Основными целями данного мероприятия являются привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Любой гражданин сможет сообщить о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств.

Сообщить об указанных фактах можно по следующим телефонным номерам: 47-77-71 или 02 (полиция), 47-55-05 (прокуратура), 76-33-93 (кабинет анонимного лечения, ежедневно с 08:00 до 19:00), 47-06-05 (молодежный телефон доверия, ежедневно с 18:00 до 22:00).

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Источник: 13.мвд.рф