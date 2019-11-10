Житель Саранска, ударивший незнакомца металлической трубой, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ночь на 13 апреля нынешнего года 39-летний гражданин, находясь возле магазина-кафе «Разливные напитки», расположенного по адресу – улица Пролетарская, ударил незнакомого мужчину металлической трубой по голове. Преступник в момент совершения данных действий был пьян.

Решением Ленинского районного суда в отношении 39-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

Сторона защиты, намереваясь изменить указанный приговор, обратилась в Верховный суд Мордовии. Судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru