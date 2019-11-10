Одну из организаций Мордовии оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

В Мордовии одну из местных организаций оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Сотрудниками прокуратуры Зубово-Полянского района было установлено, руководитель ООО «Медные сплавы», действуя от имени данной организации, посредством безналичных денежных переводов передал заместителю начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Радиодеталь» более 1,7 млн рублей за обеспечение отбора ООО «Медные сплавы» в качестве единственного поставщика при поставке товара в ОАО «Радиодеталь».

Решением суда ООО «Медные сплавы» было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей.

Ранее суд признал заместителя начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Радиодеталь» виновным в коммерческом подкупе.

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Источник: prokrm.ru