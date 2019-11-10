В Саранске управляющая организация заплатит штраф за нарушение жилищного законодательства

В Саранске прокуратура выявила нарушение жилищного законодательства.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что в договор управления многоквартирным домом № 51/1 по проспекту 70 лет Октября представители управляющей организации ООО «ЖЭК Октябрьский» на противозаконных основаниях внесли пункт, предоставляющий им право в одностороннем порядке изменять стоимость тарифа на жилищные услуги.

В отношении ООО «ЖЭК «Октябрьский» была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Руководителю ООО «ЖЭК «Октябрьский» было внесено представление об устранении указанного нарушения.

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Источник: prokrm.ru