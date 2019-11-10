В прокуратуре Мордовии прошел учебно-практический семинар по вопросам защиты трудовых прав граждан

Прокуратура Мордовии провела учебно-практический семинар по вопросам защиты трудовых прав граждан.

В ходе указанного семинара были обсуждены вопросы, касающиеся организации и осуществления прокурорского надзора в упомянутой сфере, методики выявления нарушений трудового законодательства, а также проведения совместных проверок со специалистами правоохранительных и контролирующих органов.

Также в целях организации взаимодействия прокуратуры республики и указанных органов по пресечению фактов нарушений прав граждан на оплату труда было разработано соответствующее соглашение.

В общей сложности в результате прокурорского вмешательства в текущем году была погашена задолженность по заработной плате перед более 30 тыс. работников на общую сумму свыше 420 млн. рублей.

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Источник: prokrm.ru