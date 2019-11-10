В Лямбирском районе сгорела баня

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Указанное происшествие произошло 9 ноября на территории населенного пункта Павловка. На улице Дачной загорелась баня. Огонь распространился на площади 18 квадратных метров.

Пламя полностью уничтожило указанную постройку. Баня принадлежала безработному гражданину 1960 года рождения.

О пострадавших в результате данного происшествия не сообщается.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru