В Лямбирском районе сгорела баня

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил баню.
Указанное происшествие произошло 9 ноября на территории населенного пункта Павловка. На улице Дачной загорелась баня. Огонь распространился на площади 18 квадратных метров.
Пламя полностью уничтожило указанную постройку. Баня принадлежала безработному гражданину 1960 года рождения.
О пострадавших в результате данного происшествия не сообщается.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru