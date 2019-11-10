Гороскоп на 11 ноября: Раки будут принимать гостей, Весы на пике возможностей, а Водолеям будет тяжело заснуть

Овен

В этот день Овны станут ближе со своим избранником, ваши отношения перейдут на новый уровень. Свободные Овны встретят интересного человека.

Телец

Тельцы будут выглядеть отлично и чувствовать себя точно так же. Однако звезды предупреждают, что ваши силы не безграничны – не пытайтесь взяться за слишком большое и сложное дело.

Близнецы

Творческие идеи приходят в голову Близнецам, но с реализацией могут возникнуть проблемы. Даже недостатки вашего избранника будут казаться очаровательными.

Рак

Вечерний прием гостей принесет Ракам социальный успех и вдохновляющий опыт, поэтому все должно пройти на высоте. Перед началом мероприятия проверьте работу всех лампочек и других технических устройств.

Лев

Вокруг Львов будет происходить множество событий, но лучше узнать все факты перед тем, как рассказывать об этом другим, иначе вы можете заслужить репутацию обманщика.

Дева

Финансовые дела Дев идут хорошо, но могли бы идти еще лучше. У вас может появиться желание получить знания по недавно проявившимся способностям к искусству или работе с новыми технологиями.

Весы

Весы в этот день будут находиться на пике сил и возможностей. Вы будете излучать свет, вами будут восхищаться. Не упустите шанс найти любовь или укрепить уже имеющуюся связь.

Скорпион

Звезды говорят, что Скорпионы также испытают прилив сил. Можно их направить на улучшение отношений с любимым или поиск избранника, но можно и выучить нечто новое, что всегда вас увлекало.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут внезапно увидеть романтическую сторону в своем старом знакомом или даже друге. Только не стоит идеализировать возможного избранника, уверены звезды.

Козерог

Козероги уже добились определенного успеха в жизни, но до вершины еще далеко. Следует помнить, что путь к успеху связан с тяжелой работой и хорошим планированием.

Водолей

Идеи в голове Водолеев не будут давать им покоя. Днем поделитесь своими задумками с друзьями или коллегами, а вечером прогуляйтесь на свежем воздухе и, может быть, тогда вы спокойно поспите ночью.

Рыбы

Тревожные мысли о деньгах могут сбить с толку Рыб, но стоит вспомнить об известных фактах и успокоиться. В остальном вами овладеет романтика, и этому не нужно сопротивляться, уверены звезды.

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