В Саранске в следующем году благоустроят парк Ленинского района

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев обсудил с ответственными лицами благоустройство парка Ленинского района, которое запланировано на следующий год.

Работы по благоустройству указанного парка будут выполнены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

На днях Пётр Тултаев посетил парк Ленинского района, где к нему подошел мужчина, который рассказал о том, что были украдены лавочки, установленные вдоль дорожек, а также попросил установить новые. Градоначальник сообщил горожанину, что в рамках благоустройства его просьба будет выполнена.

Глава городской администрации во время оперативного совещания, прошедшего 11 ноября, отметил, что при благоустройстве парковой зоны акцент нужно сделать на обустройстве детских игровых площадок, а также обратил внимание на то, что ранее горожане неоднократно жаловались на нехватку точек общепита в парке. Градоначальник дал подчиненным поручение связаться с предпринимателями и предложить последним создать места общественного питания.

Мэр также обратил внимание на то, что в лесопарке много поваленных деревьев. В этой связи Пётр Тултаев предложил провести 16 ноября субботник.

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Источник: adm-saransk.ru