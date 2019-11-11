В Саранске открылась модельная библиотека

В Саранске 10 ноября открылась первая модельная библиотека.

Модельная библиотека, представляющая собой многофункциональный культурно-просветительский центр, работает на базе городской библиотеки, входящей в структуру МБУК «ЦГБС для взрослых», располагающейся на улице Энгельса.

10 млн рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта «Культура», было потрачено на приобретение специальной мебели, техническое оснащение и покупку литературы. Кроме того, городская библиотека для взрослых получила 550 тыс. рублей из бюджета Саранска и 450 тыс. рублей от министерства культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии. Эти денежные средства были потрачены на пополнение книжных фондов. Для появления первой модельной библиотеки в Саранске городская администрация выделила более 2 млн рублей, данные средства были направлены на ремонт помещения.

Кроме того, в настоящее время в библиотеке имеется информационно-досуговый арт-центр «Библиогород». Фойе было оборудовано под экспозиционную зону арт-галереи, где будут размещаться выставки художников и фотографов. В учреждении появилось даже пианино, чтобы можно было проводить музыкальные вечера и утренники.

Помимо этого, библиотека получила 20 новых компьютеров, 12 ноутбуков, многофункциональные устройства для сканирования, ксерокопирования и распечатки материалов, а также брошюровочную технику. Для IT-зоны было приобретено современное компьютерное, периферийное, интерактивное и мультимедийное оборудование.

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Источник: adm-saransk.ru