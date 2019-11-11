Посетитель одного из супермаркетов Саранска расплатился за товар фальшивыми деньгами

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту обнаружения поддельной денежной купюры.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску поступило сообщение от сотрудника одного из отделов кассового обслуживания регионального управления инкассации о том, что при пересечете выручке, сформированной в период с 29 октября по 1 ноября в одном из супермаркетов города, была выявлена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Было установлено, что фальшивой банкнотой расплатился покупатель, который приобрел средство для мытья посуды, цветные карандаши, кисти, рамку для фотографий, пластилин, детскую форму, гуашь и карамель.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту обнаружения поддельной денежной купюры.

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Источник: 13.мвд.рф