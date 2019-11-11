Мошенник, представившийся работником банка, оставил жительницу Саранска без денег

В Саранске 44-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Несколько дней назад 44-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что были зафиксированы попытки похищения денег со счета горожанки некими преступниками. Затем незнакомец под предлогом предотвращения кражи денежных средств попросил женщину сообщить персональные данные. Горожанка выполнила данную просьбу, а затем обнаружила, что с её счета были похищены деньги в сумме 295 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф