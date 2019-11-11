В Саранске в результате пожара пострадал мужчина

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

В ночь на 10 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в одной из квартир дома №18, расположенного по адресу – переулок Песочный. Загорелась внутренняя отделка. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 15 квадратных метров.

В результате данного пожара пострадал сожитель владелицы квартиры. Мужчина был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги верхних дыхательных путей и лица, а также отравление продуктами горения.

Причина данного пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе сгорела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru