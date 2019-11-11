Житель Торбеево регулярно сбегает из дома в отделение полиции

В Торбеево местный житель регулярно просит полицейских забрать его в отделение.

Житель указанного населенного пункта, проживающий по адресу – улица Косинчука, увлекся не совсем обычным и не совсем понятным видом досуга. Изрядно употребив спиртного, мужчина звонит полицейским и просит забрать его в отделение, сообщая точный адрес своего местонахождения. Если гражданин получает отказ со стороны стражей порядка, он продолжает звонить до тех пор, пока за ним не приедет наряд. Подобным путем мужчина уже несколько раз оказывался в отделении полиции. Примечательным является тот факт, что житель Торбеево выходит на связь с полицейскими перед ужином. Мужчина старается не пропустить вечерний прием пищи в камере.

У жителя Торбеево есть дом, дети и родители, но для проведения свободного времени он предпочитает отдел полиции.

По информации «Известий Мордовии».

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