В Мордовии строитель погиб в результате несчастного случая

В Мордовии в результате несчастного случая строитель погиб на рабочем месте.

Трагическое происшествие произошло в Большеберезниковском районе. Житель Ичалковского района работал, находясь на крыше строения, высота которого составляет более 14 метров. В определенный момент проломилась доска, в результате чего мужчина упал с крыши на бетонную плиту.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Известно, что у погибшего остались жена и два ребенка.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в результате пожара пострадал мужчина.