Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В одном из районов Мордовии был введен карантин по бешенству

В одном из районов Мордовии был введен карантин по бешенству

В Краснослободском районе был установлен карантин по бешенству животных.

Управление Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области сообщает, что бешенство было выявлено у кота, доставленного в ГБУ «Мордовская республиканская ветеринарная лаборатория» из личного подсобного хозяйства гражданина, проживающего в селе Тенишево указанного района.

В общей сложности с начала нынешнего года на территории Мордовии было зафиксировано пять случаев бешенства животных.

Также читайте о том, что в настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ в школах и детсадах Саранска не превышает норму.


Источник: ursn-rm.ru