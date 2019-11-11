В одном из районов Мордовии был введен карантин по бешенству

В Краснослободском районе был установлен карантин по бешенству животных.

Управление Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области сообщает, что бешенство было выявлено у кота, доставленного в ГБУ «Мордовская республиканская ветеринарная лаборатория» из личного подсобного хозяйства гражданина, проживающего в селе Тенишево указанного района.

В общей сложности с начала нынешнего года на территории Мордовии было зафиксировано пять случаев бешенства животных.

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Источник: ursn-rm.ru