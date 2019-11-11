В Торбеево неизвестные пытались отвадить детей от игровой площадки солидолом

В Торбеево неизвестные граждане измазали солидолом игровые зоны и лавочки на детской площадке.

Указанный акт хулиганства был зафиксирован несколько дней назад на территории детской площадки, расположенной в микрорайоне №3. Одежда детей, которые отправились на площадку, не зная о том, что неустановленных лиц раздражает их веселье, оказалась в липкой массе.

Мамы детей, которые играют на указанной площадке, сообщили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время граждане, измазавшие площадку солидолом, разыскиваются.

По информации «Известий Мордовии».

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