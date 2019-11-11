В Рузаевском районе в следующем году откроется детский технопарк

В Рузаевском районе в следующем году на базе центра дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» откроется стационарный детский технопарк «Кванториум».

Указанный технопарк представляет собой площадку, оснащенную высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на подготовку инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

Заместитель главы Рузаевского района по социальным вопросам Венера Ларина говорит о том, что открытие технопарка является настоящей победой.

Также Венера Ларина сообщила, что на текущий учебный год была поставлена задача увеличить охват детей дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленностей до 25 %.

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Источник: vestnik-rm.ru