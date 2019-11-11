В Мордовии подорожали огурцы, помидоры и гречка

В Мордовии увеличилась стоимость овощей и гречневой крупы.

Осенью стоимость гречневой крупы на территории Мордовии увеличилась практически на 1 рубль. Сейчас средняя стоимость 1 кг данного товара составляет 41,11 руб. Также был зафиксирован рост цен на помидоры и огурцы, которые в настоящее время стоят 55 и 68 руб. соответственно.

Но также осенью в Мордовии некоторые продукты подешевели. В среднем на 1 рубль уменьшилась стоимость пшена, яблок и сахарного песка. 1 кг яблок в Мордовии можно приобрести за 71,67 руб., 1 кг пшена и сахара стоит 60,21 и 21,17 руб. соответственно.

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Источник: info-rm.com