В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

68 сотрудников рядового и начальствующего состава, прибывших на обучение из Мордовии и Пензенской области, в полном объеме освоили программу профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему.

В течение трех недель слушатели учебного центра приобретали теоретические знания, развивали практические навыки и умения, необходимые для самостоятельного исполнения служебных обязанностей, изучали законодательную и нормативную базу, регламентирующую деятельность основных служб и подразделений учреждений и органов УИС, а также формировали навыки применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы.

По окончании экзаменов в актовом зале учебного центра было проведено торжественное мероприятие, в ходе которого слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение обучения.

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Источник: 13.fsin.su