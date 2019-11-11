В Атяшевском районе в ДТП пострадал 65-летний мужчина

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 65-летний гражданин.

ДТП произошло днём 9 ноября на 21-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево и Ардатов. По предварительным данным, 46-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Ларгус», не сумев справиться с управлением, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем марки «Ока».

65-летний водитель «Оки» доставлялся в ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm