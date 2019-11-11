В Зубово-Полянском районе неизвестный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала девушка

В Зубово-Полянском районе неизвестный автомобилист устроил ДТП, в результате которого пострадала девушка.

Указанное происшествие произошло вечером 8 ноября на территории посёлка Явас. Неизвестный гражданин, управлявший автомобилем марки ВАЗ-21150, во время движения по улице Тактаева не уступил дорогу автомобилю марки «Лада-Калина», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

23-летней девушке, управлявшей «Калиной», понадобилась медицинская помощь.

Виновник происшествия скрылся в неизвестном направлении.

По информации, которая была опубликована в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

Ранее сообщалось о том, что в Атяшевском районе в ДТП пострадал 65-летний мужчина.

Источник: vk.com/pro_10tvrm