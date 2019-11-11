В Саранске за одну ночь сотрудники Росгвардии задержали нескольких дебоширов

В Саранске в течение нескольких часов сотрудники Росгвардии задержали трех дебоширов.

В ночь на 9 ноября правоохранители получили сообщение о том, что в развлекательном заведении, расположенном в северо-западной части города, произошел конфликт между двумя посетителями. Прибыв на место инцидента, стражи порядка выяснили, что двое мужчин 32- и 44-летнего возраста поссорились из-за разногласий, касающихся музыкальных предпочтений. Постепенно словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из посетителей развлекательного заведения принялся наносить удары своему оппоненту пустой бутылкой. Мужчины были задержаны.

Спустя некоторое время сотрудники Росгвардии прибыли в питейное заведение, расположенное в центре Саранска. Посетитель из-за неприязненных отношений разбил мобильный телефон одного из работников данного заведения, а также принялся угрожать последнему убийством. Стражи порядка задержали дебошира.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia