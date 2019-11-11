В Саранске 25-летний житель Нижегородской области угрожал расправой мужчине

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали жителя Нижегородской области, который угрожал расправой местному жителю.

8 ноября во дворе многоквартирного дома, расположенного в центральной части города, 25-летний житель Нижегородской области, находясь за рулем своего автомобиля, во время движения задним ходом повредил другую машину. В итоге между жителем соседнего региона и владельцем поврежденного транспортного средства вспыхнула ссора, в ходе которой виновник инцидента принялся угрожать своем оппоненту жестокой физической расправой.

25-летний автомобилист был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia