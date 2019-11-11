В Торбеево загорелся автомобиль

В Торбеево произошло возгорание автомобиля.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 11 ноября. Загорелся автомобиль, припаркованный возле дома №7, расположенного на территории микрорайона №3. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить транспортное средство на площади 0,7 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru