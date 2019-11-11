В Саранске в ДТП пострадала 60-летняя женщина

В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадала 60-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 9 ноября в Октябрьском районе города. На улице Волгоградской 28-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Ауди», не сумев обеспечить безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Шкода».

60-летней пассажирке «Шкоды» понадобилась медицинская помощь. Женщине было рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.

Известно, что с начала нынешнего года водитель «Ауди» три раза привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

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Источник: гибдд.рф