В Чамзинском районе 41-летний водитель иномарки сбил насмерть 49-летнего пешехода

В Чамзинском районе водитель иномарки сбил насмерть мужчину.

ДТП произошло вечером 9 ноября на 5-м километре дороги, пролегающей между посёлком Комсомольский и трассой, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. 41-летний водитель автомобиля марки Chery совершил наезд на 49-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. К моменту приезда медиков мужчина был мертв.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф