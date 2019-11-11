В Ковылкино был задержан пьяный водитель иномарки

В Ковылкино сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

Поздним вечером 10 ноября возле дома №20, расположенного по адресу – улица Гагарина, инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» остановили автомобиль марки «Ауди», за рулем которого находился 32-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф